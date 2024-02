V cele skončil nebezpečný řidič, který na Znojemsku ohrožoval ostatní jízdou ve zbídačené Felicii. Policisté ho z ní museli vytáhnout až násilím. Předtím se stačil dvakrát vybourat.

Policisté řešili případ řidiče, který jel Znojemskem a ohrožoval ostatní. Snímek je ilustrační. | Foto: Deník/- Policie ČR

Případ se stal v neděli, osmadvacetiletého hazardéra zadržela hlídka z Jevišovic. Zaujalo jí potlučené auto, kterému navíc chyběla jedna pneumatika.

„Vůz jel po ocelovém ráfku, ze kterého efektně odlétaly jiskry. Takový stroj neměl na silnici co dělat, proto se jej kolegové rozhodli zastavit. Jenže řidič na majáky se signálem k zastaveni vůbec nereagoval, spíše to vypadalo, jako by chtěl ujet,“ popisoval dění policejní mluvčí David Chaloupka.

Felicie po pár set metrech vypověděla službu. Řidič však odmítl vylézt, podle mluvčího Chaloupky proti policistům kopal. Ven ho dostali násilím.

„Šofér na tom byl podobně jako jeho auto, v ne moc dobrém stavu. Nedokázal ani smysluplně mluvit, natož aby absolvoval dechovou zkoušku na alkohol,“ upozornil.

Jak se navíc ukázalo, muž při jízdě dvakrát boural. Po vyšetření a odběru krve v nemocnici skončil v cele. Zodpovídat se bude nejspíš z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.