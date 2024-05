Nehoda se stala vloni v polovině července. Dvaašedesátiletá chodkyně srážku nepřežila. „Došlo ke smrti na přechodu. Řidiči z povolání si musí být vědomi, že mají pod zadkem několik tun, ať už je to autobus nebo nákladní vozidlo. Je to něco, co nejde zastavit na krátké vzálenosti," uvedl ve středu státní zástupce.

Řidič autobusu je podle žalobce výše postavený a má větší rozhled než řidič osobního auta. „Přestože chodkyně přecházela zprava doleva, je zřejmé, že se obžalovaný plně nevěnoval řízení," dodal. Podle posudku soudního znalce jel v řidič v době nehody jednašedesátikilometrovou rychlostí.

Proti tvrzení státního zástupce se ale řidič autobusu ohradil. „Autobus je nízkopodlažní. Do protivky jely dva kamiony a začaly brzdit. Paní asi viděla že ji pouští a chtěla to rychle přeběhnout. Křižovatka je nepřehledná, je tam sloup a živý plot," hájil se obžalovaný u krajského soudu.