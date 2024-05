Jak se vyhnout svědectví u soudu ve Znojmě a trestu kvůli jinému případu. O tom uvažoval čtyřiadvacetiletý muž z Brněnska. Zvolil telefonické vyhrožování o uložení bomby v soudní budově, policisté ho dopadli.

Okresní soud ve Znojmě. | Foto: Deník/Ilona Pergrová

Ke znojemskému soudu mířil čtyřiadvacetiletý muž z Brněnska v polovině dubna. „Kromě výpovědi k aktuální kauze se obával, že v moci justice už zůstane. Čekal ho totiž nástup výkonu trestu pro jiné překročení zákona,“ sdělil policejní mluvčí Pavel Šváb.

Jak doplnil, s sebou muž vzal svého známého, který později vypověděl, že nejel zcela dobrovolně, ale z hlavního aktéra měl strach. „Na nádraží ve Znojmě se pak potkali s jedním z příbuzných, který jim půjčil svůj mobilní telefon bez sim karty,“ dodal Šváb.

Vykradený dům na Znojemsku a moderní vybavení pryč. Škoda je čtvrt milionu

Muži pak z půjčeného telefonu na tísňovou linku oznámili uložení bomby v budově znojemského soudu. „O tom, čí to byl nápad, se neshodli. Že to byla hloupost, uznali do protokolu oba dva. Krycí manévry před i po činu jim nebyly nic platné, kriminalisté se na základě případů, které měly být projednávány, dostali oběma na stopu a případ objasnili,“ poukázal policejní mluvčí.

Obvinění čelí trestnímu stíhání pro přečin šíření poplašné zprávy, za což jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.

VIDEO: Zbraň na fakultě v Brně, policie zasahovala u ozbrojeného muže

Před dvěma lety někdo nahlásil bombu ve znojemských školách, roku 2017 zase v hotelu Premium.