Tradiční setkání v kulturním domě, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet různá řemesla, uspořádali v sobotu odpoledne v Miroslavi. V podvečer se lidé setkali u vánočního stromu, který se vánočně rozzářil.

Na akci v kulturním domě vystoupily děti navštěvující kroužky při Středisku volného času Miroslav. Pod širým nebem pak příchozí sledovali vystoupení dětí z mateřských škol Pastelka a Sluníčko, následovali pak žáci z druhého stupně základní školy. Slavnostní okamžik na náměstí Svobody doprovodilo žehnání věnce duchovním i proslov představitelů města. Na náměstí se v samém závěru snesly sněhové vločky.

Adventní náladu ve městě umocní mimo jiné i akce nazvaná Dárkování. Výtěžek podpoří místní základní školu a Adopci na dálku. Jarmark se koná 3. prosince od tří hodin odpoledne v evangelickém kostele. Zájemci o prodej výrobků se mají dostavit předchozí pátek. „Výrobky lze přinést do kostela 1. prosince od půl desáté do jedenácté a pak od pěti do sedmi večer,“ sdělili pořadatelé.

Hned 5. prosince následuje Mikuláš u kulturního domu a peklo s anděly najdou zájemci také na miroslavském zámku. A zámek se rozezní již 13. prosince v podvečer při akci Česko zpívá koledy. „Zpívající návštěvníky doprovodí hudebníci a chybět nebude ani nabídka svařáku," uvedla referentka odboru investic a regionálního rozvoje v Miroslavi Kamila Kolesová.

