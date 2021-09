Herecká parta Martiny Výhodové spolu funguje osmým rokem. Lásku k divadlu a herectví předává mladým lidem na Základní umělecké škole ve Znojmě, deset let vedla Dobšické národní divadlo. Vystudovala konzervatoř v Brně. Jako dlouholetá členka Satirického divadla Večerní Brno vystupovala v řadě rolí. Po revoluci 1989 divadlo zaniklo a plně se věnovala rodině. Zkusila zdravotní školu, ale profese ji nenaplňovala tak, jako herectví a režie. Rozhodla se nastudovat Werichovu Baladu z hadrů a dala si inzerát. Přihlásili se jí všichni potřební herci. „Bylo to znamení, pak už byl jen krok k založení stálého souboru,“ přiblížila Martina Výhodová začátky souboru před osmi lety.

První představení My se vlka nebojíme si zájemci mohou užít v Městském divadle Znojmo osmého října o týden později pak pobaví Kabaret U Dobré pohody. Další dvě představení budou následovat v listopadu, na programu je Hotel Modrá hvězda. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách www.divadlomv.cz.

Herectví prý umí i pomoct s psychikou. „Měla jsem kluka s nízkým sebevědomím. Na prknech jen rostl. Pak za mnou přišla jeho babička a děkovala, že jsme mu zachránili život. To je nedocenitelný pocit,“ považovala si Martina Výhodová.

Divadlo a kultura je podle Výhodové pro život důležité. „Nejde o to být slavný, divadlo učí lidi spolu mluvit, vyjadřovat city, pilovat výslovnost a mladé vzdělává. Studenti často jásají, že už se po divadle nemusí učit Tyla, Erbena nebo Wericha,“ vyzdvihla režisérka.

Hlásit se mohou ale i noví členové, zájem je o šestnáctileté i padesátníky. „Chci dělat kabaretní žánr Gustava Opluštila V Praze bejvávalo blaze, je to příležitost i pro malé děti, mám dokonce pejska,“ přiblížila Výhodová.

„Bylo to něco příšerného, byla jsem jak lev v kleci, nevycházela jsem ven. Divadlo je moje láska a bylo mi zabráněno ho provozovat. Dva roky je dlouhá doba. Těšíme se všichni,“ svěřila se režisérka a zakladatelka souboru Martina Výhodová.

Víc jak dva roky diváky neviděli, potlesk neslyšeli. O to s větším nadšením se nyní připravují herci Divadelního studia Martiny Výhodové ze Znojma na sérii podzimních představení v Městském divadle Znojmo.

