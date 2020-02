/VIDEO, FOTOGALERIE/ Definitivně krásné! Dopřejme si kafíčko, pod tímto názvem se skrývá právě otevřená výstava ve znojemské galerii G a P na náměstí Republiky. V sobotu večer praskala ve švech. Vizuální artisty Filipa Dvořáka, Davida Hanvalda a Evžena Šimeru, znají všichni, kteří se zajímají o specifické umění. V pozdním odpoledni si přítomní hosté užili komentovanou prohlídku. Večer na vernisáži pak umělce představil kurátor výstavy Martin Dostál.

Ve Znojmě vystavují vizuální artisté. | Video: Jiří Eisenbruk

Jak se podařilo získat pro výstavu ve Znojmě trojici umělců, přiblížila kurátorka výstavy Andrea Krejčí, která měla na starost i produkci. "Jako prvního jsem oslovila Evžena Šimeru, s kterým mám dobré vztahy a navíc jsem k němu chodila do školy, když v Praze založil novou školu umění. Tam jsme se před osmi roky poznali. Ve Znojmě byl na návštěvě a chtěla jsem ho spojit s Davidem Hanvaldem, což se mi zdálo, že by to mohlo být zajímavé,“ přiblížila.