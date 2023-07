Promítáním snímku Princ Mamánek začíná v pondělí 3. července Filmové léto v Moravském Krumlově. Následovat budou snímky Střídavka a přání k narozeninám. Společné sledování filmů pod širým nebem je pro obyvatele města i okolních vesnic jedinou možností, jak si užít komedie nebo pohádky společně se svými známými.

V pohádce Princ Mamánek se před kameru téměř po 30 letech vrací představitelka Arabely Jana Nagyová. Hlavní roli jejího syna ztvární Jan Budař. | Foto: se svolením produkce filmu

Ve městě totiž kino zrušili před několika lety. „V Moravském Krumlově již přes osm let nefunguje klasické kino, proto alespoň na léto zveme do města kina letní. Kinematograf bratří Čadíků zajíždí do měst i vesnic napříč celou republikou už přes třicet let a výtěžek ze vstupného putuje na dobročinné účely. Jsme rádi, že se této akce můžeme účastnit. Kinematograf promítá české filmy a pohádky,“ přiblížil ředitel krumlovského kulturního střediska Bořivoj Švéda.

Zdroj: Youtube

Kinematograf zůstane na náměstí v Moravském Krumlově do 6. července. Ale kdo promítání nestihne například kvůli dovolené, nemusí zoufat. Příležitost užít si filmy s rodinou a přáteli bude mít ještě v zámeckém parku, a to díky akci Kino na kolečkách od 19. července. „Zajíždí k nám třetím rokem a nabízí i zahraniční filmy. Horní zámecký park je pro kino ideální prostředí. U diváků se oba projekty spojené s filmovou kulturou těší velké oblibě,“ doplnil Švéda. Filmy Kino na kolečkách nabídne v druhé polovině července a pak dále v srpnu. Informace najdou návštěvníci na sociálních sítích kulturního střediska.

Letní kino v zámeckém parku si užijí také návštěvníci ve Višňové. Začíná také v pondělí 3. července a nabídne postupně snímky Ostrov, Přání k narozeninám, Buď chlap a Promlčeno. Promítání je v plánu také začátkem srpna, a to v obecním dvoře.

Ve Znojmě si lidé filmy pod širým nebem neužijí. „Za Vlkovou věží jsme nepromítali už loni. Filmy nabízejí vinařství a vesnice v okolí Znojma. Lidem přes léto poskytneme ale jiné kulturní zážitky,“ sdělil Karel Semotam, který má ve Znojemské Besedě na starosti propagaci.

Klasické letní kino funguje v Miroslavi, a to v areálu zámeckého parku. V provozu je o prázdninách vždy v pátek a sobotu. V pátek je to pokračování pohádky Princezna zakletá v čase 2. Program najdou zájemci ZDE.

Zdroj: Youtube