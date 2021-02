Tři miliony diváků, kteří sledují nizozemskou reality show Kdo je zrádce? vidělo tajemná zákoutí Louckého kláštera ve Znojmě. Televizní štáb tam natáčel za přísného utajení druhý díl oblíbeného pořadu.

Za přísného utajení natáčel štáb nizozemské televize oblíbenou reality show i v Louckém klášteře ve Znojmě. | Foto: AVROTROS

Štáb nizozemské veřejnoprávní televize NPO 1 natáčel vloni v létě v celé České republice, zavítal i do Znojma. „Již úvodní záběr na osvětlený Loucký klášter ve tmě prozradil, že budou mít diváci co do činění s tajemnou atmosférou a napětím. Ty umocnily svíčky rozmístěné po chodbách. Soutěžící se v prostoru pohybují po tmě, plní úkoly a práci jim stěžují baleríny ozbrojeny laserovými zbraněmi. Město Znojmo získalo exkluzivní fotografie od tvůrců,“ uvedla mluvčí znojemského úřadu Petra Maršounová.