Jihomoravské hrady a zámky se budou po otevření doslova blýskat. Jejich zaměstnanci využívají čas bez návštěvníků k intenzivnímu úklidu. Zájemci o návštěvu si zatím mohou vychutnat alespoň online prohlídky nebo se potěšit pohledem na aktuální fotky, které kasteláni zveřejňují na sociálních sítích.

Vranovský zámek | Foto: DENÍK/Archiv

Celé království proklela zlá čarodějka, zámek obehnala trnovými keři a nikdo se do něj nemohl dostat. Jihomoravské hrady a zámky sice trny neobepínají, lidé se ale do nich stejně zatím nepodívají. Místo čarodějky za to může koronavirová pandemie a opatření na její zastavení, které odložily začátek návštěvnické sezony na neurčito. Kasteláni mnoha památek v kraji proto zatím zvou zájemce alespoň na virtuální prohlídky.