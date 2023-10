/VIDEO/ Daleko na Moravě, uprostřed Valašského království, na malém smetišti nedaleko Vizovic žili dva krysáci, Hubert a Hodan, a sádrový trpaslík Ludvík. Kdo by neznal pohádkové postavy, které promlouvají hlasem Bolka Polívky a Jiřího Pechy. V listopadu se s Krysáky setkají lidé také ve Znojmě.

Výstava Krysáci v listopadu zamíří do Znojma. | Foto: Deník/Lubomír Stehlík

Proniknou tak do tajů vzniku oblíbeného večerníčku. „Připravit výstavu pro děti, a vlastně pro celou rodinu. To byla myšlenka, kterou jsme dotáhli do konce. V listopadu a prosinci si všichni mohou užít výstavu Krysáci v Dolním sále Znojemské Besedy. Příchozí zjistí, jak vznikal večerníčkový seriál Cyrila Podolského, jak vypadaly kulisy, rekvizity a prostředí seriálu, kterému Česká televize věnovala hned šestadvacet dílů. Přímo s autory seriálu do Znojma přivezeme originální trojrozměrné scény animované pohádky. Kromě toho budeme vybrané díly na výstavě také vysílat,“ popsal František Koudela, ředitel Znojemské Besedy.

K výstavě se váže hned několik doprovodných akcí. „Za zmínku stojí například beseda s Cyrilem Podolským o vzniku animovaných filmů, čtení ze stejnojmenné knihy Jiřího Žáčka nebo divadelní představení v Městském divadle ve Znojmě. V prosinci se do ulic Znojma vydá jeden z Krysáků v podobě maskota,“ sdělila místostarostka Znojma Bohumila Beranová.

Seriál Krysáci popisuje život hlavních krysích postav Hodana a Huberta, kteří žijí v zásuvkách starého šicího stroje na smetišti poblíž Vizovic. Spolu se sádrovým trpaslíkem Ludvíkem a laboratorním potkanem Edou zažívají mnohá dobrodružství.

V roce 2008 ho poprvé uvedla Česká televize a Krysáci se stali nejúspěšnějším večerníčkem za posledních dvacet let. Vysílal se v mnoha zemích světa včetně zámoří. Byl oceněný výroční televizní cenou Elsa a nominovaný na cenu TýTý. Autorem loutek je Noro Držiak, žák Břetislava Pojara.

Výstava se poprvé představila lidem na jihu Moravy roku 2011.