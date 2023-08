Legendy ve Znojmě. Olympic a Tublatanka zahrají v Dukle. Dohromady slaví stovku

Listopad bude ve Znojmě ve znamení koncertů legendárních kapel. Do Dukly přijede oslavit čtyřicet let fungování kapely slovenská Tublatanka a o pár dní později i stálice na české hudební scéně, skupina Olympic.

Termín koncertu Tublatanky je ohlášený na 4. listopadu a je součástí turné pod názvem Dobrí priatelia tour. Koncertní šňůru začnou muzikanti 28. září v Plzni a končí ji 10. listopadu v Brně. Ve Znojmě zahrají 4. listopadu, a to v sále Centra Dukla. Vstupné je od 395 do 790 korun a lístky jsou k dostání přes ticketsream.cz. Návštěvníky potěší i vystoupení další legendy rockové muziky, a to kapely Argema.

Kapela Tublatanka vznikla kolem roku 1982 a v následujících desetiletích přinesla hity jako Pravda víťazí, Žeravé znamenie osudu, Láska, drž ma nad hladinou, Šlabikár, Skúsime to cez vesmír, Priateľ, Dnes a mnoho dalších. „Za svojí existenci vydala Tublatanka jedenáct řadových alb a nyní přichází po jedenácti letech s novou deskou. Kapela ve složení Maťo Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser pro ni připravila čtrnáct nových písní. U příležitosti této novinky a zároveň výročí čtyřiceti let od založení Tublatanky vyrazí trojice muzikantů na první velké turné po České republice,“ píše se v upoutávce na koncertní turné.

Jen čtrnáct dní později, tedy 18. listopadu, rozezní Duklu kapela Olympic na jedné ze zastávek turné s názvem 1943-1923 ….vlak, co nikde nestaví! Připomíná si tak své šedesátiny. Podle organizátorů se jedná o velký koncert nestárnoucí legendy české hudební scény. Lístky jsou k mání přes Ticket live za 690 až 890 korun.

Skupinu založil v roce 1963 s původním názvem Karkulka (Karlínský Kulturní Kabaret) Miloslav Růžek. „Původní členové patří mezi zakladatele české rockové hudby a debutové album Želva je považováno za jedno z přelomových alb českého bigbeatu. Texty dodávali zejména Zdeněk Rytíř a Pavel Vrba,“ píše se na webu kapely.

V roce 2012 skupina oslavila své padesáté narozeniny halovou koncertní šňůrou. V květnu 2013 zemřel po koncertě v Karlových Varech dlouholetý bubeník skupiny Milan Peroutka.