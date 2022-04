„Bylo to úžasných pětačtyřicet let. Člověk by měl odejít na vrcholu a se vztyčenou hlavou, což se nám povedlo. I když se považuji za velmi aktivního člověka s dobrou fyzičkou, stejně jako manželka, na taneční parket bych o holi přijít nechtěl. Pro sedmnáctileté studenty jste již ve třiceti staří. Natož v sedmdesáti. Je potřeba, aby po nás přišla mladá krev,“ komentuje společné rozhodnutí Jiří Míšenský.

Taneční kurzy zvládali manželé při svých povoláních. Jiří pracoval léta na manažerských pozicích v polygrafii a procestoval řadu zemí. Pomáhal stavět tiskárny například v Indii nebo v Brazílii. Jeho manželka učila na základních školách.

„Nebylo vždy růžové a jednoduché vše skloubit s tancováním. Plus k tomu vychovávat dva syny. Je to ale jako v jedné známé reklamě: Když to miluješ, není co řešit! Tancování nás oba naplňovalo a bylo nedílnou součástí našeho života. Nikdo nás do toho nenutil, prostě jsme chtěli,“ vypráví muž.

Společenské chování

Dodnes manželům chodí svatební oznámení a přání od bývalých absolventů. Řada párů se dala dohromady díky nim. „Zrovna nedávno jsme s vnuky jeli na lyže do Harrachova. V penzionu nás ubytovával chlapík a hned se hlásil. Se ženou se seznámili na tanečních v Blansku, kam chodili před dvaatřiceti lety a moc rádi na to vzpomínali. Jsou spolu dodnes a mají tři děti. Podobná setkání vždy potěší,“ usmívá se Jiří Míšenský.

Důležitější než správné taneční kroky, jsou podle něj základy společenského chování. Morální hodnoty a úcta k ostatním, které se mladým lidem snažili manželé léta vštěpovat. To vše se však v posledních letech z jeho pohledu bledne.

„Kromě čtení a psaní by se člověk měl naučit také alespoň základy společenského chování. Není důležité, jestli si člověk po dvaceti letech pamatuje, jak se tančí waltz, ale to, zda dokáže například ženě otevřít dveře, respektovat druhé, zachovat úctu k rodičům a autoritám. Mít morální vzor a snažit se být čestným člověkem. Bohužel se to postupně ve velkém z dnešní společnosti vytrácí,“ upozorňuje na současný stav taneční mistr.

Dodává, že v posledních letech se už pár u studentů setkával s nižším zájmem. „Celý život jsem pracoval s aktivními a úspěšnými lidmi. Nic ale není zadarmo. Doma ani ve světě. Tam to platí dvojnásob. Řada mladých lidí z dnešní generace nemá motivaci. Jsou pohodlní, nechce se jim. Že něco nejde? To slovo u nás doma neexistovalo. Současný systém mladé nenutí, aby byli v něčem dobří a tvrdě na sobě pracovali,“ je přesvědčený Míšenský.

Učitelé podle něj ztratili respekt a vysokou školu, jak říká, dokončí kdekdo i navzdory chybějícím znalostem. „Na řemesla nikdo nechce, a pak to v praxi vypadá, tak jak vypadá. Je to obrovská škoda, protože příležitostí mají mladí spoustu. Stejně jako možnosti, o kterým se naší generaci ani nesnilo,“ uzavírá.