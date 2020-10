Od roku 2016 jich řemeslníci repasovali už téměř sto padesát a k tomu jedny dveře. „Už od jara se pracuje na výměně osmatřiceti oken na východní fasádě barokního konventu. Město letos do výměny oken kláštera investuje 3,8 milionů korun,“ informovala mluvčí znojemské radnice Zuzana Pastrňáková.

Všechny repliky oken, jejich materiál i barevnost vychází z historických podkladů a jejich vzhled museli schválit památkáři. „Loucký klášter je totiž národní kulturní památkou a podléhá tak přísné ochraně. Okna jsou kastlová s otevíráním dovnitř a jsou vyrobena z masivu modřínu s nátěrem v barvě matné slonové kosti,“ dodala mluvčí.

Stejně jako v předchozích letech město získalo dotaci z Ministerstvo kultury. Letos obdrželo 700 000 korun. „Na konci roku se tak Loucký klášter bude chlubit už 187 novými okny, upřesnila Pastrňáková.

O LOUCKÉM KLÁŠTEŘE

Areál Louckého kláštera, který byl v roce 2017 prohlášen za národní kulturní památku, je jednou z největších dominant města a jedním z nejcennějších dokladů pozdně barokního umění na Moravě. Město Znojmo je jeho vlastníkem od roku 2010, kdy jej na město bezúplatně převedl stát – avšak pod podmínkou nepřevoditelnosti majetku na další osoby po dobu dvaceti let. Další podmínkou je využití areálu ve veřejném zájmu.

Od té doby se město snaží postupnými opravami měnit tvář Louckého kláštera k lepšímu. Investice putovaly například do bývalé jízdárny nebo do oprav fasády bývalé konírny. Od roku 2016 se po etapách pracuje na výměně oken. Areál Louckého kláštera je v současné době využíván zejména v suterénní části nového konventu, v objektu jízdárny a kladiva, a to společností Znovín Znojmo, která zde provozuje aktivity zaměřené na vinařství.