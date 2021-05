Studentka klasického zpěvu na pražské konzervatoři Jana Deyla piluje svůj výjimečný hlas už od dětství. „Lásku k hudbě jsem zdědila po příbuzných z tatínkovy strany. Strýčkové hrají v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK na violu, tetička je zpěvačka, všichni jsou umělci,“ prozrazuje.

Na základní škole ve Znojmě si ji vybrala už profesorka Ludmila Piknerová. „Nabídla mi, že mě bude učit sólový zpěv, to trvalo do deváté třídy. Když jsem se pak rozhodla jít na konzervatoř, docela ji to vyděsilo. Myslela totiž nejdřív, že se hlásím na klavír,“ směje se dnes už studentka druhého ročníku konzervatoře.

Přesto, že se na školu dostala až na odvolání sbírá teď nejblýskavější ceny prestižních soutěží. V Hlasu Česka si vyzpívala první místa v obou vyhlášených kategoriích. Klasickém zpěvu i vlastní tvorbě. „Asi čtyři roky skládám písničky, píšu si doprovod na klavír a kytaru, zpívám. Často píšu v angličtině, umím se v ní líp vyjádřit. Češtině se ale nebráním, jen má tolik možných slov a výrazů pro jeden význam, že napsat text, který je krásný, ale přitom není obyčejný, je těžké,“ dodává talentovaná umělkyně.

Zdroj: Youtube

Ráda by jednou zpívala v opeře, ale také zůstala u vlastní tvorby. „Zpívat v opeře je sen každého studenta. Umím si představit přijmout občas nějakou roli, která je jiná, zajímavá. Rozhodně ale nechci být operní zpěvačka, která bere každou hlavní roli. Chci být sama sebou, propojit dva styly, zpívat klasiku i pop, třeba na festivalech s vlastní kapelou. Klasika je vznešená a složitější než moderní zpěv. Hledáme v ní perfektní tón a hlas. Pop je zase o originalitě. Ráda bych dokázala, že ne všechny operní zpěvačky jsou ctnostné dámy, ale mohou zpívat i věci, které mají rádi i teenageři,“ má jasno Eliška.

Zkušenosti by ráda nabrala i v zahraničí, především v anglicky mluvících zemích. „Rozhodně se ale nechci vzdát Česka a zdejší scény, i tady jsou příležitosti,“ dodává.

V základní škole se o její talent spolužáci příliš nezajímali, teď si užívá svůj vysněný svět. „Srovnávám, že spousta mých kamarádů umělců jsou nějakým způsobem odlišní, vyjadřováním, oblékáním. Na základce jsme byli trochu outsideři. Já se ráda socializuji, tak na základce a gymnáziu to byl pro mě trošku horor. Moc jsem nechodila ven s kamarády, raději jsem seděla u klavíru a skládala. Ale myslím že my hudebníci rádi říkáme, že trpíme ale nejsme na tom zas tak strašně, jak to vypadá. Koneckonců smutné písně jsou krásné, a ty vznikají, když je člověk smutný a prožívá drama. V tom se svým způsobem rádi vyžíváme,“ zlehčuje.

Zdroj: Youtube

Kromě hudby má ráda zvířata, ve Znojmě jezdila na koni. „Sportu ale neholduji, raději sedím v čajovně, ve voňavé místnosti s kamarádem a povídám si s ním,“ upřednostňuje.

Hudba pro ni znamená život. „Je to vášeň, koníček, všechno. Když mám radost zpívám. Neumím si představit, že bych nezpívala,“ shrnula Eliška Smolová.