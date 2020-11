Nová i známá fakta o kněžích: Kniha přiblíží historii premonstrátů v Louce

/VIDEO/ Známá i nová fakta o znojemských kněžích a mniších, kteří před více než osmi stoletími přišli do Louckého kláštera přiblíží nová dvojjazyčná publikace s názvem BONUM OPUS: Premonstráti v Louce (1190-1784). K výročí devět set let od založení řádu a jejich příchodu do Znojma před osmi sty třiceti lety ji vydává Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

Do znojemské Louky přišli premonstráti před 830 lety, jejich historii i umění mapuje nová publikace Jihomoravského muzea ve Znojmě. | Foto: Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Významný podíl obsahu publikace tvoří obrazová část, sestavená velkou měrou z dosud nepublikovaného materiálu. „Za zmínku stojí zejména portréty opatů z louckého alba Icones seu Imagines, dnes uloženého v Moravském zemském archívu v Brně, či z portrétní řady z Oleksovic. Na stránkách knihy zaujmou předměty, z nichž některé jsou prezentovány poprvé, jako například liturgické předměty zLouky a Loděnic či loděnická pieta,“ uvedla mluvčí muzea Renata Hurníková. Kniha je rozdělena do čtyř částí, největší díl zaujímají dějiny klášterní instituce. „Dále je pozornost věnována loucké knihovně a umělcům ve službách louckých opatů. Závěrečná část připomíná ostatní existující i zaniklé premonstrátské konventy na Moravě,“ přiblížil spoluautor knihy a historik muzea Petr Eckl. Výročí čtyřicet let CHKO Bílé Karpaty: lidi lákají kvetoucí orchideje a výhledy Přečíst článek › Zájemcům o znojemskou historii se tak do rukou dostává ucelený přehled historického i uměleckého vývoje kláštera a jím začleněných far v jihozápadní Moravě. Čtení podtrhuje zdařilé grafické zpracování. K výročí byla také v létě zahájena výstava, na které plánovali pracovníci muzea publikaci slavnostně představit, k tomu však z důvodu aktuálních omezení nedošlo. „A protože nejistý stav přetrvává, je už načase knihu představit,“ naznala ředitelka muzea Vladimíra Durajková. Zájemcům o publikaci doporučuje mluvčí Hurníková sledovat webové stránky nebo sociální sítě muzea. „Dáme vědět, kdy a jak budete mít možnost tuto krásnou publikaci získat,“ sdělila. Znojemská nemocnice získala další lůžka. Už slouží pacientům Přečíst článek › Současně upozornila, že výstava je nyní kvůli nařízením vlády uzavřena. „Dobrou zprávou je, že jsme prodloužili termín jejího konání až do konce ledna příštího roku a věříme, že se veřejnosti brzy otevře,“ nepochybuje Renata Hurníková. První premonstráti přišli do Louky pod znojemskými hradbami před 830 lety, aby zde založili nový klášter. Postupně vznikal klášterní komplex, který po staletí patřil k nejvýznamnějším ve střední Evropě. V letošním roce si Znojemští připomínají nejen toto výročí založení loucké kanonie, ale zároveň 900 let od založení premonstrátského řádu. Výstava i publikace byly uskutečněny díky podpoře Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika, prostřednictvím programu Interreg Rakousko – Česká republika i z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt vznikal ve spolupráci s muzeem v Retzu. Zdroj: Youtube

