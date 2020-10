Ředitelku znojemského muzea Vladimíru Durajkovou petice s podpisy významných historiků z Česka i zahraničí nepřesvědčila. „Peticí pan Kacetl vyhrožoval, ale výpověď platí a ke konci října z muzea odchází. Na rozhodnutí o výpovědi neměla petice další vliv. Hlavním důvodem výpovědi je úspora finančních prostředků,“ sdělila.

Již dříve Kacetlovi vyčetla také pracovní nedostatky, měl podle ní výtku za neplnění pracovních povinností.

Těmto důvodům ale Jiří Kacetl nevěří. „Šlo o účelový krok. S paní ředitelkou jsem měl osobní neshody, kritizoval jsem některé její kroky a koncepce. Považuji se za kmenového zaměstnance. Muzeum jako veřejná instituce placená z našich daní by se takových zaměstnanců zbavovat neměla,“ řekl Kacetl.

S tím souhlasí také předseda Okrašlovacího spolku ve Znojmě Otto Bouda, který petici organizoval. „Odborníci se propouštějí až naposled. Pan Kacetl napsal řadu knih, výzkumu věnoval hodně času, ale všechny znalosti teď z muzea odnese. Jeho odchod poškodí všechny občany Znojma,“ zdůraznil Bouda. V muzeu je podle něj řada jiných méně důležitých pracovních pozic.

Profesní kariéra

Propuštěný historik ale stále pevně doufá v návrat do muzea. „Je to smysl mé profesní kariéry. Posledních dvanáct let jsem nežil ničím jiným než dějinami Znojma a okolí. Lidé mou práci v petici ocenili. Těžko bych s takovou specializací hledal práci jinde,“ vysvětlil.

Chce, aby k jeho výpovědi i petici vrátila nová krajská rada a znovu ji projednala.

Podle mluvčí krajského úřadu Moniky Brindzákové se současná rada vyjádřila tak, že jde o personální záležitosti, které jsou plně v kompetenci ředitele muzea.„Výpověď není mířena proti panu Kacetlovi. Jde o snižování stavu v muzeích,“ uvedl již dříve pro deník Rovnost krajský radní pro kulturu Tomáš Soukal.

K projednání celé věci novou krajskou radou může ale v současné situaci dojít až za delší dobu. „Nová rada se k tomu samozřejmě může vrátit. Ustavující zastupitelstvo bude jedenáctého listopadu, nedokážu ale říci, kdy budou mít čas na podobné záležitosti,“ sdělila mluvčí Brindzáková.

Okrašlovací spolek Znojmo nakonec pro petici získal 1742 signatářů, mezi kterými byly významní historici nebo odborníci na dějiny umění. Za Kacetla se přimluvili také zástupci některých rakouských muzeí nebo Vídeňské univerzity.

PETRA ŠEBKOVÁ