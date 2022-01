Natáčení 3Bobule: Hádek odhalí výrobu v kvevri. Po práci si dává sklenici vína

V seriálu, který se bude točit na Pálavě i dalších místech jižní Moravy, se objeví také řada známých tváří. „Zahraje si tam Bolek Polívka, Pavel Zedníček, Lála Dulava, Jana Krausová, Jana Paulová, Hana Holišová, Michal Isteník nebo Patrik Děrgel," vyjmenovává Vican, jenž na začátku ledna oslavil padesáté narozeniny.

Vican především chce, aby diváci při Pálavě zapomněli na covid na nynější problémy. „Chci dát lidem něco, co bude zalité sluncem a pozitivnem. Seriál je to o tom, jak vírodná jižní Morava spojuje. O lidech, co přijedou na kolejní sraz na jednu noc, koncem června. Někteří zůstanou jedno léto, jiní celý život," nastiňuje producent a zároveň vinař.

Mrazí mě, když si vzpomenu na natáčení s Postráneckým, říká producent 3Bobulí

Nová série tentokrát podle Vicana nebude o víně. To zůstává pouze na pozadí. „Bude o rybaření, objeví se tam caravanning, hasičský sport, cykloturistika," sděluje.

Kromě vinařské série Bobule Vican produkoval seriál Vinaři nebo film Bajkeři.