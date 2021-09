Muzikál Pretty Woman vznikl z pera Jonathana Fredericka Lawtona, který jej původně plánoval jako temné sociální drama o životě prostitutek. „Vivien byla závislá na kokainu a součástí její dohody s Edwardem bylo, aby se drogy po celý týden strávený s ním nedotkla. Peníze chtěla na cestu do Disneylandu. Dohodu nedodržela, Edward ji vyhodil z auta a ujel. Na konci filmu pak měl být záběr, jak Vivian se svou kolegyní z branže míří směr Disneyland autobusem," přiblížila Vižďová.

Adaptace Pretty Woman do formy muzikálového představení je přitom celkem novinkou. Světovou premiéru měla v roce 2018 v Oriental Theater v Chicagu a později se přesunula na Broadway. „Stanislav Moša měl možnost zhlédnout představení v Chicagu a již tam byl z muzikálu nadšen. Od té doby divadlo intenzivně jednalo s majiteli práv, aby tento nejnovější kousek světové muzikálové produkce mohl být uveden také v Brně," poznamenala mluvčí divadla Kateřina Vižďová.

Převažuje kombinace žánrů pop a rock. „Vydáme se ale i na dvě procházky. Jedna vede směrem k Jazzu, druhá směrem do opery. Popová píseň plynule přechází do opery a zase zpět, v určitý moment dokonce zní společně," nastínil Kalousek.

V hlavních rolích zazáří třeba Hana Holišová nebo Svetlana Janotová nebo Tereza Navrátilová jako Vivien a Petr Gazdík nebo Petr Štěpán jako Edward Lewis. A přestože příběh i některé scény budou fanouškům muzikálů známé, ústřední melodie z filmu v samotném příběhu nezazní. „Původní píseň tam není i je. Vlastní téma zazní až v děkovačce. Hudba je autorská, nová. Písničky mají punc 90. let, hudební řeč Briana Adamse je zřejmá," komentoval dirigent, který hudbu nastudoval, Dan Kalousek.

Známý příběh prostitutky Vivian, která se zamiluje do bohatého podnikatele nastudovali umělci z brněnského městského divadla, na jevišti pro veřejnost poprvé vystoupí příští sobotu. „Příběh ženy, která svým čistým pohledem na svět dokáže změnit umanutého člověka, který kolem sebe vidí jen peníze, nevídáme jen v divadle nebo v kině. V menším měřítku ho můžeme potkat i v každodenním životě," poznamenal režisér brněnské inscenace a ředitel Městského divadla Brno Stanislav Moša.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.