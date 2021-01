Pořadatelé se rozhodli jít do rizika. „Festival uspořádáme i kdyby měli umělci hrát pro polovinu návštěvníků, než je obvyklé. A o nic je neochudíme. Naopak, chystáme pro ně poutavé téma, které vystihuje i současnou dobu. V letošním 17. ročníku festivalu vzdáme poctu živlům a katastrofám v hudbě,“ prozradil Ludvík.

Podtitul letošního festivalu nabídne podle něj dvojsmysl, který přivede k odlehčení a úsměvu. „Pokud budeme hledat opravdové hudební živly a s úsměvem si tak připomeneme kdejakou hudební katastrofu,“ dodal s nadsázkou.

Příznivci hudebních zážitků ve Znojmě se také letos mohou těšit například na virtuosního houslistu Pavla Šporcla, který program zahájí Vivaldiho Letní bouří a nasměruje do tématu. V něm si diváci užijí světové hosty. „Oslavu života ve smrti a hudbu v dobách moru prožijí s Annou Prohaska a La Folia Barockorchester, v jejichž vystoupení zazní i skladby Beatles. Poctu živlům si užijeme s The Waste Land. Koncert jednoho z nejlepších světových vokálních uskupení doplní báseň od T. S. Eliota, která byla napsána v důsledku katastrofických otřesů 1. světové války a španělské chřipky. O sto let později, v naší vlastní pandemii, tento nový program přehodnocuje život a hudbu,“ přiblížil Ludvík.

Lidé si užijí také Den posledního soudu v nastudování a scénickém provedení opery v autentické interpretaci G. P. Telemann: Der Tag des Gerichts. Hudebním příběhem o katastrofách pobaví také cimbálová muzika.

Kontroverzní téma bude ale podle Ludvíka i zábavou. „Řekli jsme si, že si ze současné situace uděláme i trošku srandu, chceme velmi silně reagovat na to co se děje,“ podotkl.

Návštěvníci festivalu nepřijdou o žádné z tradičních míst konání, ani víno, které k festivalu patří. „Jedinou změnou bude to, že více koncertů uskutečníme venku, z preventivních důvodů. Vždycky ale s variantou zázemí uvnitř. Duchovní koncerty, ale odehrajeme v kostele,“ doplnila mluvčí festivalu Petra Štorková.

Vstupenky na dva festivalové koncerty mohou nyní lidé kupovat na portálu smsticket nebo na Obrokové ulici ve Znojmě. Za zvýhodněnou cenu 450 korun mohou zakoupit i vouchery. Festival se uskuteční od 8. do 25. července ve Znojmě a okolí.

Naopak tradiční únorový znojemský Jazz Fest pořadatelé kvůli opatřením zrušili. „O jazz, ale jeho příznivci nepřijdou. Několik jazzových koncertů jsme pro ně připravili na letní festival,“ ujistila Štorková.

Těší se už teď i Jan Brázda. „Na letní festival jsem si už zvykl tak, že by mi dost chyběl. Líbí se mi pestré rozpětí žánrů i spojení skutečně vynikajících výkonů a uvolněné letní atmosféry. Zvlášť jsem zvědavý, zda i letos připraví pořadatelé operní inscenaci. Ale těším se i na koncert v Uherčicích a další tradiční programy,“ podělil se.

Navzdory současným omezením potvrdili zatím třicítku nasmlouvaných kapel i pořadatelé ostřejšího žánru festivalu Rock Castle v Moravském Krumlově. Plánovaný je na 19. až 21. srpna v zámeckém areálu. Podle mluvčí pořadatelů z Pragkoncertu Martiny Benešové jsou už v prodeji permanentky za 1690 korun. Cena je platná do konce ledna. Svoji účast potvrdily například kapely Sabaton, Guano Apes, Korpiklaani, Brainstorm, Waltari, Dragony a další.