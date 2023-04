ONDRA KOZÁK

Multiinstrumentalista Ondra Kozák.Zdroj: Deník/Jan CharvátJe mi devětatřicet let. Přiženil jsem se na Jesenicko, kde žijeme ve vesnici Hradec-Nová Ves. Jinak pocházím z Karvinska. Hraji na kytaru, dobro, housle, baskytaru a mandolínu.

První kapelu Křeni jsme založili v mých patnácti letech. Měli jsme dvě zkoušky týdně a byla to pro mě tehdy naprosto zásadní věc. V základní umělecké škole jsem hrál na housle, těžím z toho dones. Tenkrát mě to popravdě moc nebavilo. Raději jsem vzal kytaru a hrál se skauty v teepee.

Housle, nebo kytara?

Dnes to mám obráceně a doma hraju víc na housle. Hudba mě živí. Mám dost živého hraní s Radimem Zenklem a ostatními kapelami a projekty. V bluegrassovém žánru by to ale na uživení nebylo, takže mám i další aktivity. Mám domácí nahrávací studio, dělám on-line výukové programy pro různé bluegrassové nástroje. Pomáhají mi další kolegové z branže.

Do toho natáčím podcasty s hudebníky a pořádám víkendové výukové kempy. První moje sólová prvotina bylo album Ataman a před čtyřmi lety pak následoval kytarový projekt Overtones. Zaranžoval jsem dvanáct skladeb a nahrál je na historické kytary. Každý z dvanácti nástrojů byl jedinečný a pochází z unikátní sbírky německého sběratele.

Cenné nástroje

Byl to pro mě obrovský zážitek, vždyť nejstarší z kytar měla hodně přes sto let. Bylo to neskutečné. Jednak zachytit zvuk tak jedinečných nástrojů a pak zaranžovat skladby pro každý specifický nástroj. Nahrávalo se to doma u majitele sbírky. Nástroje jsou tak cenné, že bylo nemožné si je půjčit. Všechny ale byly ve skvělém stavu.

Časem chystám něco lokálního, zaměřeného na kraj Sudet, kde s rodinou žiji. Netlačí mě ale žádný termín, chci to dělat s radostí a pro radost, takže to odsouvám. Přednost mají v současnosti jiné lákavé spolupráce, rodina a naše tři děti. Už také muzicírují a mají lepší sluch než já.