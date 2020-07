„Jsme velmi rádi, že letošní nejistota kolem pořádání kulturních akcí festival Znojmo žije divadlem nazasáhla. Paradoxně jsme také mohli získat soubory, které by v jiných letech dostupné nebyly. Za vrchol letošního ročníku proto považuji představení Ucpanej systém Dejvického divadla. V surové komedii se představí například Ivan Trojan, Martin Myšička, Klára Melíšková a další,“ uvedl ředitel Znojemské Besedy František Koudela.

S klasickým kusem přiléhavým k aktuální době přijede ostravské divadlo Petra Bezruče. „Moliérovu komedii Zdravý nemocný přepsal pro současné publikum Vladimír Morávek a v hlavní roli se představí nepřehlédnutelná postava českého filmu a divadla Norbert Lichý,“ dodal Koudela.

Novinkou letošního ročníku bude místo konání večerních představení. „Poprvé se přesuneme do jízdárny Louckého kláštera. Nabízí větší prostor divadelníkům pro jejich tvořivost i divákům větší pohodlí,“ poznamenal Koudela.

Festival nabídne i pouliční představení v Hradní ulici v areálu znojemského pivovaru. S alternativním žánrem se už 18. srpna do programu zapojí i spolek Umění do Znojma v Galerii a prostoru v Kollárově ulici. „Divadelní hra Antiwords je ovlivněna dílem Václava Havla především jeho hrou Audience a jejím legendárním zpracováním režiséra Menzla, který do role sládka obsadil Pavla Landovského, který během hraní vypil přibližně devět osmistupňových piv,“ přiblížila námět představení souboru Spitfire Company šéfka spolku Andrea Krejčí.

Festival Znojmo žije divadlem potrvá od úterý 18. do neděle 23. srpna. Od čtvrtka do soboty nabídne vždy odpolední program v Hradní ulici nebo na nádvoří hradu a večerní představení v loucké jízdárně.