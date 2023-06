Oblíbený letní festival plný divadla a improvizací v ulicích startuje ve Znojmě 27. června a bude ohlédnutím za uplynulými deseti lety. Divákům nabídne různorodé soubory, které na festivalu již vystupovaly. Diváky potěší herci Divadla Bolka Polívky a jejich Kočovný kabaret a dorazí i Balaton 1982. Festival Znojmo žije divadlem nese letos podtitul Dobří holubi se vracejí.

Festival Znojmo žije divadlem zaplnil ulice města. | Foto: DENÍK/Ilona Pergrová

„Náš divadelní festival je jednou z nejodvážnějších akcí, kterou pořádáme. Ve všech směrech jde proti proudu. Zveme do alternativní scény cirkusového šapitó, a to v letním termínu, kdy má většina divadel prázdniny. O to více si vážíme všech návštěvníků, kteří za námi pravidelně vyráží,“ sdělil František Koudela, ředitel Znojemské Besedy. Tradičně nabídneme pestrou přehlídku divadelních žánrů. Nebude chybět činohra, stand-up, pohybové divadlo, improvizace, renesanční fraška a v neposlední řadě pouliční představení.

Druhou desetiletku začne festival v novém termínu a přesouvá se z konce léta na jeho začátek. Podrobný program najdou zájemci ZDE.

Zdroj: Youtube

Při pouličních představeních se pravidelní diváci festivalu setkají se známými tvářemi. „Již potřetí si přímo pro znojemské diváky připravili scénky proložené písněmi herci divadla Bolka Polívky s jejich Kočovným kabaretem,“ sdělil Karel Semotam, který má v pořádající Znojemské Besedě na starosti propagaci.

Dále se diváci opět setkají s ladnými divami z Holektivu, bláznivými klauny Labile Bones, česko-francouzským pohybovým souborem tYhle a česko-slovenskou skupinou Balaton 1982. „Z Rakouska na festival poprvé zavítá divadelní soubor Irrwisch, od kterého si slibujeme počátek silné mezinárodní, bratrské družby. Představení jsou určena pro celou rodinu a obvykle po nich budou následovat krátké dílny,“ pozval Semotam.

Léto na jihu Moravy ovládnou festivaly. Znojmo zažije jedinečný koncert na vodě

I letos festival myslí na nejmenší. „Ať už to jsou zmíněná pouliční představení, bláznivě převyprávěný příběh Robina Hooda, a také skvělá akrobatická show přímo z oblaků. Ti odvážnější se budou moci zúčastnit konkurzu do cirkusu Pižďuch, který vyhlásí zkušený lektor klaun Hubert,“ lákají pořadatelé.

Zájemci se budou moci navíc přihlásit do dvoudenního workshopu Filipa Tellera, zdravotního klauna, herce a moderátora s názvem Stand up therapy. Zapojit se může kdokoliv, kdo má chuť se bavit a touhu zlepšit své komunikační dovednosti.

Vstupenky jsou v prodeji na www.vstupenkyznojmo.cz, v TIC Obroková a Louka.