MÍSTO SOMATOLOGIE DALÍ. Maloval již od útlého věku. Na základní škole poslouchal reggae. „Ve třídě jsem každému žákovi udělal jeho jméno ozdobným ornamentem. Do písma jsem otisknul charakter. Mirek byl šikanátor, takže měl slizký zelený nápis ,“ přibližuje Černý. Ve studiích pokračoval na zdravotní škole, kde jej však štvala přemíra žen v kolektivu. „Zavrtal jsem se do vnitřního světa, než abych byl expanzivní gigolo. Namísto pozorování somatologie jsem si v lavici četl monografii Dalího. Zkoušel jsem překreslovat fotky chemických procesů pod mikroskopem a z učebnic se staly skicáky. Potom jsem viděl v Kině Svět film kapely Pink Floyd The Wall, což mě spirituálně ovlivnilo. Proto jsem namaloval mlýnek, do kterého učitel cpe žáky a mele z nich maso. Pak jsem ho dal na nástěnku,“ přiznává dvaatřicetiletý Znojmák. Po dvou ročnících ze zdrávky zamířil studovat grafiku do Jihlavy.

Zdroj: Radek Železný