Badatel Miroslav Fousek shrnul poznávání historie města do knihy

Historii rodných Hrušovan nad Jevišovkou se Miroslav Fousek věnuje čtyřicet let. Výsledky bádání shrnul do loni vydané knihy. „Všechno to začalo vlastně náhodou při rodinné vycházce právě před čtyřiceti let, když jsem mimoděk vyfotil pohled na město,“ vzpomíná Fousek.

Předchozí 1 z 3 Další Miroslav Fousek se svou sbírkou snímků z historie rodného města. Foto: archiv Miroslava FouskaZdroj: Deník / VLP Externista Šestašedesátiletý konstruktér prožil v Hrušovanech prakticky celý profesní život. „Do Výzkumného ústavu potravinářského jsem nastoupil po škole a pracoval jsem tam až do zrušení prototypové dílny v roce 2008,“ zavzpomínal. K zájmu o místní historii se dostal při jedné nedělní procházce. „Před čtyřicet lety, v roce 1981, jsem při focení rodiny jen tak mimoděk vyfotografoval pohled na Hrušovany. Tato první fotografie mě přivedla k nápadu začít s jejich fotodokumentací rozvoje mého rodného města a sbíráním historických fotografií,“ přiblížil začátky. Publikaci věnovanou historii Hrušovan nad Jevišovkou vydal Miroslav Fousek loni. Zdroj: Deník / VLP Externista Za svůj největší úspěch považuje právě loni vydanou knihu Hrušovany nad Jevišovkou. „Ta je završením mé sběratelské činnosti, snažil jsem se do ní umístit převážnou část materiálů, které se mi podařilo v průběhu třiceti devíti let sesbírat. V minulosti jsem vydal dvě menší knihy s fotografiemi, v roce 1997 první CD s fotografiemi, které jsem v roce 2004 a 2014 aktualizoval,“ popsal Fousek. Jeho bádání tím ale neskončilo. „Mám ještě několik černých míst ve fotodokumentaci, proto bych uvítal jakoukoliv fotografii, na které jsou vidět staré Hrušovany. Rovněž bych uvítal zajímavé vzpomínky a doplnění historie Hrušovan, které čtenáři nenalezli v mé knize. Spolek pro hrušovanský zámek k tomu na svých stránkách zřídil rubriku články, kam může kdokoliv zaslat svůj příspěvek,“ nabádá ke spolupráci ostatní pamětníky a obyvatele. Byl by také rád, kdyby se Spolku pro hrušovanský zámek a městu podařilo získat dotace na opravu zámku a podařilo se zde poté vytvořit expozici o historii Hrušovan, na které by se rád podílel. Miroslav Fousek se věnuje i řezbářství. Vyřezal si i betlém. Zdroj: Deník / VLP Externista Profesí konstruktér a strojař, většinu pracovního života působil v Hrušovanech ve Výzkumném ústavu potravinářském. „Zažil jsem počátky projektování na počítačích, focení také znamená hodiny u počítače. Proto jsem si před asi třinácti lety udělal řezbářský kurs. To je další věc, které se rád věnuji a hodně mně baví. Také rád jezdím na kole a poslouchám reprodukovanou hudbu,“ podělil se soukromí. Vyřezal už na sto dvacet různých sošek a reliéfů, a také velký betlém.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu