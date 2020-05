OD PIZZAŘE K LAZEBNÍKOVI. Jednadvacet let dělal pizzu, z toho patnáct let v Rakousku. Příprava italské pochoutky však Pospíšila přestala naplňovat. „Hledal jsem, co mohu dělat jiného. Začal jsem se dívat po YouTube, kde jsem objevil klipy s barbery. Celé dny a hodiny jsem sledoval, jak ostřílení borci stříhají. Kreativita je pro mě klíčová, což mi po dlouhém čase v gastronomii nevyhovovalo. Stříhání mi sedlo. Nikdy předtím jsem kadeřníka nedělal,“ líčí znojemský lazebník.