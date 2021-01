Zdroj: archiv Kamily Brzobohaté

Od malička jsem se věnovala závodně aerobiku. Jsem takový typ člověka, že pokud něco dělám, tak naplno a obětuji tomu vše. Proto jsem ještě od předškolního věku trénovala pravidelně v TJ Sokol Moravské Budějovice, nejprve jen tak pro radost a s rostoucím věkem se zvedaly i soutěžní ambice a četnost tréninků, nakonec jsem chodila asi 3x – 4x týdně trénovat a pravidelně jsem vozila medaile z českých soutěží, několikrát jsem se zúčastnila i Mistrovství České republiky.

Sport vždy tvořil velkou a důležitou část mého života, je to pro mě forma odreagování a zároveň sebedisciplíny. Během puberty jsem měla pár let pauzu a koncem roku 2017 jsem se rozhodla ke sportu vrátit. Po první návštěvě fitka jsem se do posilování zamilovala natolik, že od toho dne chodím téměř každý den, bez pauzy.