Zdroj: archiv D. Vaňkové

V sedmnácti si udělala řidičák na velkou motorku. „No a samozřejmě jsem taky mašinu hned potřebovala. Otec mi koupil ruskou motorku Tula 200. Bylo to takové řekla bych plážové vozítko. Malý široký gumy, víc jak kilo deset to neudělalo. A to mi právě nestačilo. Chtěla jsem zkusit něco jiného. Koupila jsem si Husquarnu 450. To už mi bylo asi pětadvacet let. Bylo to enduro. Jenže jsem na ní pořádně nedosáhla na zem. Ale za zkoušku to stálo,“ vzpomíná motorkářka.

Později si koupila KTM 690. „To už byla silnička. Ale pořád mi to nestačilo. Chtěla jsem nějakou mašinu, na které přidám plyn a furt to pojede ještě víc. Chtěla jsem zjistit, kde jsou moje hranice strachu a kde si začnu rychlost omezovat sama svojí vůlí,“ naznačuje Vaňková.

Proto si před dvěma lety koupila KTM 790 Duke. „To je krásná silniční motorka. Nechala jsem si ušít kombinézu přímo na tělo a užívám si. Konečně jsem s motorkou spokojená,“ říká.