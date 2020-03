Začal učit na Státní jazykové škole ve Znojmě. Znojemsko si postupně zamiloval. „Vždycky jsem měl moc rád venkov, turistiku a rybolov. Shefford, odkud pocházím, je velký asi jako Hrušovany nad Jevišovkou. Náš okres je ovšem o polovinu menší než celé Znojemsko, jenže má půl milionu obyvatel. Najít tam klid venkova je stále těžší. Tady na Znojemsku jsem našel kombinaci krásné přírody, fajn lidí a rybolovu. Je tu několik typů krajiny a vše je poměrně blízko. Jediné, co mě ve Znojmě štve, je to letní šílené horko. To raději utíkám na Šumavu, kde je tou dobou lepší vzduch,“ směje se muž. Má řadu známých mezi vinaři, ale má rád i české pivo. „Mám rád zajímavá piva z malých pivovarů. Rád je ochutnávám. Ale mezi vinaře také rád zajdu. Rád chodím na košty třeba do Šatova a dalších vesnic,“ usmívá se Leath.