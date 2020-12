Zdroj: Deník / Lubomír Budný

Výroba pralinek vyžaduje určitou zručnost. „Probíhá de facto v pěti krocích. Musí se umýt a vyleštit forma. Do ní se nanáší přírodními barvami obarvené kakaové máslo. Buď se stříká pistolí, anebo maluje štětcem. Máslo ve formě ztuhne. Následně se do pralinek vlévá čokoláda, která vytvoří krunýř. Potom následuje ganáž plněná sáčkem a celé se to uzavírá zase čokoládou jako poklop,“ popisuje Šťasta.