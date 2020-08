Krátce po maturitě narukoval na povinnou vojenskou službu. „To už se chodilo jen na rok. Vojně jsem se chtěl vyhnout, ale nepodařilo se to. Zkoušel jsem alergii, ale žádný pozitivní nález jsem bohužel neměl. Takže jsem narukoval do Hodonína, kde jsem byl v přijímači. Pak jsem absolvoval poddůstojnickou školu v Přáslavicích a nakonec jsme se vrátil zpátky do Hodonína. Byl jsem velitelem tanku a velitelem družstva. Skončil jsem s hodností rotný. I přesto, že mě jednou degradovali,“ směje se Večeřa.

Zdroj: Archiv L.Večeři