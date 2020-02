Velké zážitky měl z amerického El Capitana. „Je to horolezecká Mekka. Když si člověk stoupne pod tu kilometrovou kolmou stěnu, zůstane stát v němém úžasu. Poprvé jsme to nedali celé, po čtyřiadvaceti hodinách jsme zjistili, že na to nemáme. Tak uvidíme letos,“ naznačuje Bourek.