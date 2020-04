Jenže jeho představy o práci se se skutečností diametrálně lišily. „Nakonec jsem skončil, co by mladý elév, u tehdejší Pohraniční stráže. Vzhledem k tomu, že to byl konec devadesátých let minulého století neměla tato kariéra dlouhého trvání a tak, jak v té době někteří rychle převlékli kabáty, já převlékl uniformu a následujících několik let pracoval u Policie České republiky. Protože člověk má zkusit všechno, skončila i má práce ve státních službách a v roce 2000 jsem svlékl policejní uniformu v hodnosti kapitána a začal pracovat v energetice, kde bych rád vydržel až do důchodu,“ popisuje expolicista.