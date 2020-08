Zdroj: FB J. Jonáše

A kdo byl jeho největším vzorem? „Nejvíc táta. Ale to, že byl mým vzorem, mi došlo až později. Jako puberťáka mě samozřejmě prudil. Jinak mě vždycky brali Zepelíni. Takže jejich bubeník John Bonham. Jeho způsob hraní mne uchvátil. Používal krásný protirytmy,“naznačuje Jonáš.

Co musí umět podle Jonatána dobrý bubeník? „Především držet rytmus, to je jasný. Ale zrovna já s tím mám problém. Zrychluju. To se člověk dostane do rauše a je to. Taky musí umět improvizovat a mít schopnost komunikovat s ostatními členy kapely. Odezírat ze rtů, vnímat změny, když jsou v rauši pro změnu kytaristi a nehodlají skončit ani na osmý ani na dvanáctý takt. Prostě musí fungovat symbióza,“ tvrdí.