Michala Kacetla baví i vystupování na rytířských turnajích se skupinou Štvanci.Zdroj: se svolením Michala Kacetla

Jako jezdec na koni má zasebou i několik filmových natáčení. Doma je ale především na akcích pro veřejnost. „Hodně se mi však vryl do paměti rytířský turnaj v Pardubicích, kde jsem zajížděl nového koně. V disciplíně tjost jsem měl dostat zásah a poté spadnout z koně. Skutečnost však byla trochu odlišná. Kůň se po zásahu dřevcem leknul a neřízeně mě katapultoval. Publikum jásalo, pořadatel byl nadšený z kaskadérského výkonu a já v plné zbroji pokračoval rovnou do nemocnice. Naštěstí to odneslo jen roztržené obočí," říká s lehkostí bývalý hokejista.