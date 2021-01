Zdroj: osobní archív

Její máma Anička prý dělá to, v čem jsou maminky a babičky nejlepší. „Radí a podporuje. Je rekordmanka ve skládání puzzle. Na kontě má hned několik českých rekordů a jeden světový ve skládání puzzle. Její puzzle Slovanská epopej složená z více než 160 tisíc kousků získala ocenění Světový unikát. Dvacet pět let byla vedoucí šicí dílny, pět let působila jako průvodkyně na zámku v Miroslavi. Funguje nám to,“ oceňuje Eliška.