Láska na první pohled? Asi jo, říká o Islandu Jan Sucharda z Hrotovic

Jednou za několik let se na Island „nedopatřením“ dostane polární medvěd na kře, ale ten to má chudák hned spočítané, protože ho policie zastřeli. On je totiž po té dlouhé „plavbě“ někde od Grónska hodně vystresovaný, hladový, „naštvaný“, takže jde po všem – včetně lidí. Naposledy to bylo asi před třemi až čtyřmi roky a to se pak o tom píše ve všech novinách.

Zdroj: Jan Sucharda