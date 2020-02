Před třemi lety skončil v osmé etapě, potom, co jeho ford narazil do jiného auta. „Prášilo se tak, že nebylo vidět na konec kapoty. Posádka jedoucí před námi nepochopitelně a bez výstrahy sentinelem zastavila uprostřed cesty. My jsme si jí všimli až v době nárazu na vytočenou šestku,“ vzpomíná borec z města nad řekou Dyjí.