Každé ráno děkuji za to, že tu jsem, říká Marta Svatušková

Po návratu do Znojma chvíli pracovala v kontaktním centru. Zde se potkávala přímo s drogově závislými. Později dostala nabídku pracovat pro Salebru. Ta provozuje terapeutickou komunitu, která se věnuje závislým motivovaným ke změně životního stylu. Už roky pomáhá těm, kteří prošli detoxem a rukama psychiatrů. „Je to práce s lidmi jako jakákoli jiná. Člověk z ní ale získává spoustu bonusů. Naši klienti už jsou od drog očištění a přicházejí dobrovolně. To je jiné než třeba v kontaktním centru, kam chodí aktivní uživatelé drog,“ říká.