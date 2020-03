Milan Volf začínal ve školní jídelně. Jméno si chce udělat s food truckem

Postavit se na vlastní nohy a s food truckem si dojet k úspěchu. Takový plán má dvacetiletý Milan Volf ze Šanova. Vyučil se kuchařem a číšníkem a i když se dnes v práci věnuje mobilním telefonům, řemeslo nechce úplně opustit. Přitom se k němu dostal prakticky náhodou. „Jako kluk jsem chtěl původně být policistou, ale zas tak dobře jsem se neučil a musel jsem hledat něco jiného. A dlouho jsem nevěděl co. Jednou jsme ale šli se třídou na burzu škol a tam mě úplně ohromilo, co předváděli kuchaři a číšníci z Přímětické. Flambování a další věci, byla to velká podívaná, která mě okamžitě strhla,“ vzpomíná Volf na své školní rozhodování.

Předchozí 1 z 6 Další Ve škole pak brzy zjistil, že gastronomie má i svou všední stránku. „Na praxi jsem se dostal do školní jídleny, což znamenalo učit se naprostým základům včetně umývání nádobí. Ale nerezignoval jsem, snažil jsem se, aby si mě ve škole všimli a dostal jsem se na různé akce, na kterých se škola podílela, ať to bylo vinobraní, všelijaké cateringy nebo akce na českém velvyslanectví ve Vídni,“ vypočítává Volf. Vyzkoušel si práci v hrušovanské pizzerii ale také v pražských podnicích. „Rodiče mi pomohli zařídit praxi v Imperialu a Savoy. To se přede mnou otevřel úplně jiný svět jak chutí, tak prezentace pokrmů. Pracovat tam člověk musí tvrdě, ale dostává se úplně jinou úroveň,“ říká zapáleně Volf. Vysoké nároky už mladému kuchaři zůstaly. „Jsem paličatá povaha a zjistil jsem, že těžko snáším, když by měl poroučet někdo, kdo třeba není z oboru a proto o něm tolik neví. Práci jsme si proto hledal jinou, dělal jsem třeba plavčíka, prodával elektroniku. Ale pořád jsem přemýšlel, zda nějakou cestu zpátky k oboru přece jen nenajdu,“ naznačuje mladík. Inspiraci nakonec našel na hudebních festivalech. „Tam jsem viděl, že i jídlo připravené v pojízdném občerstvení, food trucku, může skvěle vypadat a výborně chutnat. A pro mě je důležité, že na rozdíl třeba od vlastní restaurace, food truck nevyžaduje tak velkou počáteční investici a člověk závisí jen sám na sobě a tom, co sám dokáže. Z toho, abych sháněl schopný personál a musel spoléhat na jeho poctivost, mám totiž přece jen obavu,“ vysvětluje rozhodnutí pro pojízdnou gastronomii Volf. Věnovat se jí chce vedle svého zaměstnání v obchodě s mobilními telefony. Svému podniku na kolečkách říká MiKis Food Truck a prodává v něm hlavně hot dogy „Všelijaké burgery dělá kde kdo, hledal jsem proto něco jiného a vybral hot dogy, protože se dají připravit rychle a vypadají pěkně. Poprvé jsme je vyzkoušeli v Hrušovanech na adventním trhu. Myslel jsem, že budeme rádi, když si vyděláme na náklady a pak jsem nevěřícně hleděl na půlhodinovou frontu před truckem. Tři hot dogy uděláte za tři minuty, ale ta fronta tam stála pořád,“ ohlíží se Volf za svým prvním úspěchem. A chce sbírat další. O víkendech a dovolené. „Přijde mi lepší objíždět různé akce a oslovovat různé lidi, než stát celé dny na jednom místě. Proto se mi už utěšeně plní kalendář akcemi, které chceme letos objet. Bude to tvrdá práce, ale chci si splnit svoje cíle,“ uvažuje Volf. Ve dvaceti má už vážné a dospělé plány. „Asi to máme v rodině. Táta podniká, sestra má vlastní firmu. Sám se chci postavit na vlastní nohy, pořídit si vlastní bydlení, založit rodinu a nebýt přitom na desetiletí zatížený hypotékou. Zároveň bych chtěl, aby můj food truck měl dobré jméno a já se trochu proslavil se svými hot dogy,“ říká Volf.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu