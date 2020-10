Zdroj: Petr Klepetko

Dvaadvacetiletý Jiří Háb mladší propadl hře na kytaru už v první třídě základní školy. A kytaru miluje dodnes. „Vzpomínka na první záchvěv touhy po muzice? To mi bylo asi pět let. Byl jsem tehdy u bratrance, který mi pustil Iron Maiden. Byla to moje láska na první poslech a mám je nejraději dodnes. Když si pak bratranec pořídil první elektrickou kytaru a půjčil mi ji, věděl jsem, že to je ono. To mi bylo šest let,“ vzpomíná na začátky svého vztahu k hudbě a kytarám Háb.