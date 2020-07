Zdroj: Deník / Lubomír Budný

Při vystupování s kapelou však na Chlumském publikum zarazí jeho oblečení. Při koncertech kytaru vždy uchopí oděn v saku, košili, kravatě a kožených botách. „Když se podíváte na jazzové muzikanty, tak to nebylo nic neobvyklého. Všichni měli saka a kravaty. Poprvé to ve mě zanechalo stopu, když jsem naživo viděl vystoupení The Kills, kteří jsou vyfešákování. Potom jsem to přenesl do soukromého života,“ uzavírá Chlumský.