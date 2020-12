Zdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Řezbářská práce je podle něj fyzicky náročná, vyžaduje také soustředění a přemýšlení. „Dokud to byl koníček, věnoval jsem se mu rád. Teď na sebe musím být přísnější, než jsem býval coby zaměstnanec. Když chci mít úspěch, vím, že to jinak nejde. Navíc musíte hodně přemýšlet, než do kusu dřeva říznete, a musíte vědět, co chcete udělat a jak toho dosáhnout,“ dodává řezbář Martin Lichevník.