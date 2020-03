Do Německa se vydal po studiu hotelové školy. „Zavedla mne tam jednak láska a také snaha někam se dostat a zkusit něco prostě jinak. To bylo v roce 2001. Poměrně rychle jsem se v Německu dostal do různých hudebních klubů. V nich jsem hrál hodně a dlouho. Přitom jsem tam studoval Deutsche Pop Akademie v Mnichově. Tam jsem se naučil muziku dělat,“ nastiňuje Šic.

