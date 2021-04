Monika Jilková (vpravo) pořádá svatby i ve stodolách.Zdroj: Luboš Doležal

KURIÓZNÍ ZÁŽITKY

Neobvyklá místa přinesla do života Moniky Jilkové i kuriózní situace. Dle ní na každé svatbě proběhne vždy minimálně jeden. "Jednou nám mlsné kozy sežraly velkou část květinové výzdoby. Byl to dobře organizovaný kozí gang a měly jasnou taktiku," vypráví podnikatelka. Nevěsty často vznesou požadavek, aby jim prstýnky donesl jejich pes. "Prakticky to dopadá tak, že pejska doslova dostrkáme k novomanželům. A co teprve, když oním pejsek je vlkodav," říká Jilková.