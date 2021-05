Ivana Pohořalová se svým mužem pěstují i zeleninu. Tu dodávají v bedýnkách svým zákazníkům.Zdroj: se svolením manželů Pohořalových

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Zákazníkům dodávají produkty z vlastní zahrady. „Rádi si koupí bedýnku zeleniny a domácích produktů při odjezdu," vysvětluje Marek. S pěstováním začali doslova na poli neoraném. „Učíme se za pochodu. Snažíme se maximálně využít toho, co jsme se naučili v zahraničí a aplikovat to v praxi. Čteme knihy o pěstování ekologické zeleniny, koukáme na videa na youtube. Ale je to super, učí nás to kreativitě a zkusíme si spoustu nových věcí," přitaká Ivana.