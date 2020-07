Jako maminka malého chlapce před čtyřmi lety na vlastní kůži zažila to, co až do té doby znala z pozice zdravotníka. „Občas se mě někdo zeptá, jestli jsem porodníkům do svého porodu nekecala. Ale bylo to přesně naopak. Když žena porodníkům důvěřuje a odevzdá se jim, je to ideální. Já jsem rodila v Brně, kde jsem personál i prostředí dobře znala. Plně jsem se celému týmu odevzdala do jejich péče a dopadlo to výborně. Podobný přístup bych doporučila všem rodičkám. Důvěřovat personálu a být uvolněná,“ naznačuje žena.

Zdroj: Deník / Dalibor Krutiš