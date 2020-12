Zdroj: Osobní archív

Za pět let na hudební scéně projezdil se svými kolegy mnoho míst republiky. „Hráli jsme i na Slovensku. Bylo to báječných a myslím úspěšných pět let. Během těch roků prošlo kapelou několik muzikantů. Chtěli jsme tedy při tomto výročí uskutečnit koncert, kde bychom všechny, kdo stáli s námi pozvali. Zavzpomínali bychom společně s písničkami ‚Kaťáků‘. Situace s Covidem je však taková jaká je a my stejně jako jiné kapely nehrajeme. Tedy výroční koncert nebude,“ krčí rameny brzy osmapadesátiletý Burda.