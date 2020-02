„Když člověk jede do Himálaje, je dané, co se bude dít: Ráno vstane a jde. Až někam dojde, tak nějak stráví zbytek dne a jde spát. Druhý den ráno se to opakuje. Pro neznalé může být zážitkem už jen cesta jeepem. Do Taplejungu jsme jeli devět hodin namačkaní v autě neuvěřitelnými serpentinami. Někdo to nazval peklem. To, že jeepu nefungovala trojka, to až tak nevadilo, řidič to vždycky nějak dal. Po chvilce jízdy ale skončilo juchů a chachá. Každý se ponořil do sebe,“ usmívá se Fila.