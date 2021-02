Petr Šinogl, šéf strachotického fotbaluZdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

Sportuje od malička. „S fotbalem jsem začal v první třídě v nicmanickém klubu jsem asi od deseti let. (Nicmanice jsou část obce Strachotice pozn. Redakce). Postupně jsem se stal členem výboru a teď jsem možná už patnáct let předsedou klubu. Je to zábava, i když s tím mám někdy sto chutí praštit. Ale pak si uvědomím, že by bylo škoda nechat zaniknout zdejší dlouholetou tradici. Nejvíc člověka potěší, když se vyhrává a fanoušci to prožívají s radostí, jde se pak na pivo. Je to taková kultura v obci, kdyby se zrušil fotbal, lidi by se asi přestali scházet úplně,“ myslí si.