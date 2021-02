Eva Vaculová ze Strachotic na Znojemsku zdědila myslivost i zájem o historii po předcích. Děti bere i na vyhlídku Lampelberk, která je pozůstatkem po zaniklé obci JečmeništěZdroj: Deník / Dagmar Sedláčková

O přírodě vypráví i žákům ve škole. „Tam si zároveň zkontroluji, co si děti zapamatovaly. Občas si mě totiž pozvou do školy kvůli myslivosti nebo ochraně přírody, o kterých jim vyprávím. Třeba naprosto dokonale si všechny děti pamatují co to je Vulpes vulpes. Latinský název lišky obecné mají v oblibě.